تصعيد جديد بالمتوسط.. طائرات تركية تخترق المجال الجوي اليوناني 33 مرة في يوم

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8 طائرات عسكرية حلّقت بشكل غير مشروع فوق جزر أثينا ببحر إيجة

في تصعيد جديد للنزاع بين البلدين بمنطقة شرق المتوسط، قالت مصادر عسكرية يونانية: إن طائرات حربية تركية انتهكت المجال الجوي لأثينا عشرات المرات "في يوم".

صحيفة "كاثيميريني" اليونانية نقلت عنها مصادر، أن 8 طائرات عسكرية تركية حلّقت بشكل غير مشروع فوق جزر يونانية في بحر إيجة، الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة وفق "سكاي نيوز عربية" أن الطائرات التركية، وهي 6 من طراز "إف 16 إس" واثنتان من نوع "سي إن 235 إس"، اخترقت المجال الجوي اليوناني 33 مرة؛ مشيرة إلى أن السلطات اليونانية نجحت في التعرف على الطائرات التركية، وطاردتها طِبقًا لقواعد الاشتباك الدولية.

وتصاعدت التوترات السياسية والعسكرية بين أثينا وأنقرة خلال الأشهر الماضية، بعد أن سعت الأخيرة إلى التنقيب عن مصادر الطاقة قبالة سواحل قبرص، وتنافست الحكومتان بشأن الحقوق الإقليمية في بحر إيجة.

وأعلنت تركيا عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القاري؛ بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

وقبل أيام قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا "لكن ليس تحديد التهديد"؛ في إشارة إلى تصعيد أنقرة بشرق المتوسط.

وأوضح الوزير اليوناني أنه "لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي".

وأتت تصريحات الوزير بعدما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: إن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت؛ انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كـ"نهج بناء تجاه المفاوضات".طائرات تركية