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بيروت "قبل وبعد".. 8 صور تكشف هول "الفاجعة" وتؤكد: لا مجال حاليًا لتقييم الضرر

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الكارثة أدت إلى تشريد ربع مليون شخص والأضرار الفادحة لم تقتصر على موقع المرفأ

بيروت

كشفت مجموعة لقطات فوتوغرافية نشرها موقع "سكاي نيوز" في وقت متأخر الأربعاء، حجم الدمار الذي حل بالعاصمة اللبنانية جراء الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء بمرفأ المدينة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 135 شخصًا وإصابة نحو 5 آلاف في حصيلة تحدث باستمرار.

وقالت السلطات: إن الانفجار وقع بسبب 2750 طنًّا من نترات الأمونيا كانت مُخزّنة في الميناء "دون إجراءات سلامة".

وكشف وزير الداخلية اللبناني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تلك المواد -شديدة الانفجار والتي صودرت قبل سنوات وكانت مخزنة في المرفأ- قد انفجرت؛ وهو الأمر الذي يتم التحقق بشأنه حاليًا.

وأوضحت صور "سكاي نيوز" التي اعتمدت على طريقة لقطتين للمكان ذاته بصيغة "قبل الانفجار وبعده"، حجم الكارثة التي حلت ببيروت، والتي أدت أيضًا إلى تشريد حوالى ربع مليون شخص، بحسب مصادر إعلامية.

ولم تقتصر الأضرار الفادحة على موقع المرفأ فحسب؛ وإنما تَعَدّت ذلك لتطال أبنية وأسواق وشوارع؛ مما قد يبدل خريطة المدينة إلى الأبد.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن أحد مراسليها في لبنان، الذي زار حيًّا قريبًّا من المرفأ، أن الانفجار القوي أدى إلى تضرر سيارات ومبانٍ وأشجار؛ مضيفًا "يمكن القول إن الوضع كارثي جدًا".

وأوضح أن الانفجار الذي وقع "غير مسبوق سواء في أيام الحرب الأهلية اللبنانية أو في أيام الغزو الإسرائيلي"؛ مشيرًا إلى أنه "لا مجال حاليًا لتقييم إجمالي للأضرار".

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

بيروت

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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