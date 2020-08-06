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البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

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البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت البنك الدولي مستعد لتقييم "سريع" لأضرار انفجار بيروت

جي بي سي نيوز :- أعلن البنك الدولي، الأربعاء، استعداده لتقييم سريع للأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، والمساعدة في إعادة إعمار العاصمة اللبنانية.

وقال البنك في بيان، إنه "مستعد لإجراء تقييم سريع للأضرار وحاجات لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف أنه "منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الإعمار".

وأوضح أنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية (المخصصة للبنان) واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة".

ووفق البيان، أعرب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن "تعاطفه العميق.. مع جميع المتضررين" من الانفجار.

فيما قدم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، "أحر التعازي لكل ضحايا الانفجار المروع في ‎بيروت".

وأدى انفجار في مرفأ بيروت، الثلاثاء، إلى دمار واسع في أنحاء مختلفة من المدينة، وأحصى حتى مساء الأربعاء 135 قتيلا ونحو خمسة آلاف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق، قدر محافظ بيروت مروان عبود الخسائر المباشرة وغير المباشرة، الناجمة عن الانفجار بين 10 و15 مليار دولار.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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