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طقس الخميس: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

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طقس الخميس: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق طقس الخميس: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق
رياح سطحية على حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والشمالية والمدينة

طقس الخميس: استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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