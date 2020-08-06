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"الأرصاد" تنبّه جازان باستمرار سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ بمدى الرؤية

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تشمل عددًا من محافظات المنطقة.. وتستمر حتى السادسة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا جديدًا لمنطقة جازان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد استمرار سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدائر والريث والعارضة وبيش وجازان وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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