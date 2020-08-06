أخبار عاجلة

استعداداً للعام الدراسي.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال الصيانة بالمدارس -
خبراء فرنسيون: الحفرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت عمقها 43 متراً -
روسيا آخر 24 ساعة.. 5189 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
تايوان تنظم مهرجان "كوسبلاي" رغم كورونا -
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار

Print
محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ 15 مليار دولار

جي بي سي نيوز :- قال محافظ بيروت مروان عبود، في لقاء مع قناة "الحدث"، إن خسائر انفجار المرفأ تتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار.

وأضاف عبود أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.

ويشير التقرير الجديد إلى أن بيروت تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي اللبناني، بافتراض سعر صرف غير رسمي قدره 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار. ولا يشمل ذلك 22 مليار دولار من الخسائر التي تكبدها البنك المركزي (مصرف لبنان). كما أنه لا يتضمن خسائر صافية متوقعة تبلغ 4.2 مليار دولار أو أكثر من سندات اليورو المتعثرة.

كما يشير التقرير إلى أن احتياج لبنان البالغ 100 مليار دولار تقريبًا لا يشمل حتى البنية التحتية العامة والاحتياجات الأخرى. وفي هذا السياق، بلغت أكبر خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي على الإطلاق 57 مليار دولار للأرجنتين في عام 2018.

وهزت انفجارات ضخمة ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 آخرين في العاصمة اللبنانية.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

الجيش اللبناني أخلى مبنى وزارة الخارجية ومحيطه

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

سوريا: عشرات القتلى في مواجهات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في جبال اللاذقية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

الرئاسة اللبنانية تنفي رفض تسلم مساعدات عربية ودولية

شبكة عيون الإخبارية