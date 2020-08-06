فرحة رباعية لأبناء "الحارثي" في محافظة قيا

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احتفل أمس الشيخ فايز بن حسن بن دبيل الجياشي الحارثي بزواج نجلَيْه (عبدالهادي وخالد) من كريمتَيْ الشيخ عايض بن هادي بن مصيبيح الجياشي الحارثي، وكان زفافهم في محافظة قيا بالحارث بمنطقة مكة المكرمة.

حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين، يتقدمهم أبناء الشيخ محيسن بن دبيل الجياشي الحارثي، وأبناء الشيخ عبدالهادي بن حاسن بن دبيل الجياشي الحارثي.

وتخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية، بحضور الشعر والشعراء، مع بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها.

سبق" تبارك للعريسَين والعروسَين، وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة.