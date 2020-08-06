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المحلل التحكيمي الزيد: الفرنسي حرم النصر من ركلة جزاء.. وهدف الهلال الثاني صحيح

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المحلل التحكيمي الزيد: الفرنسي حرم النصر من ركلة جزاء.. وهدف الهلال الثاني صحيح المحلل التحكيمي الزيد: الفرنسي حرم النصر من ركلة جزاء.. وهدف الهلال الثاني صحيح

المحلل التحكيمي الزيد: الفرنسي حرم النصر من ركلة جزاء.. وهدف الهلال الثاني صحيح

أكد المحلل التحكيمي بالقنوات الرياضية عبدالرحمن الزيد أن الحكم الفرنسي بينوا باستيان تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لمصلحة النصر عند الدقيقة 39 نتيجة عرقلة كارلوس إدواردو لاعب النصر عمر هوساوي من الخلف، مشيراً إلى أن الحكم أخطأ لأنه لم يعود لتقنية الفار ليشاهد الحالة بشكل أوضح.

وأضاف أن ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق الهلال وجاء منها الهدف الثاني صحيحة نتيجة عرقلة النجم الإيطالي جيوفينكو داخل منطقة الجزاء من قبل متوسط ميدان النصر بيتروس.

وتابع الزيد: " قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لنورالدين أمرابط في الدقيقة (15) لأنه لا يوجد خطأ على مدافع الهلال علي البليهي واستمرار اللعب هو القرار الصحيح، وأيضاً لا توجد ركلة جزاء عند الدقيقة 18 كون لا يوجد احتكاك جسدي أو تلامس من قبل المدافع الهلال الكوري الجنوبي جانغ هيون سو على المهاجم عبدالرزاق حمدالله وبالتالي قرار الحكم سليم بمتابعة اللعب.

وأوضح الزيد بأن قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف النصر عند الدقيقة 68 لوجود حالة تسلل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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