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الملك عبدالله يوجه بإرسال مستشفى ميداني إلى لبنان

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الملك عبدالله يوجه بإرسال مستشفى ميداني إلى لبنان الملك عبدالله يوجه بإرسال مستشفى ميداني إلى لبنان
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جي بي سي نيوز:- وجه الملك عبدالله الثاني، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان، وذلك بعد الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت الذي خلّف 100 قتيل، إضافة إلى نحو 4000 جريح.

وسيضم المستشفى الميداني، بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني، جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ومساندة الأشقاء في لبنان.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي في العاصمة الأردنية عمان، اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة 3 أيام، حداداً على ضحايا الانفجار.

وكان الملك  بعث برقية تعزية إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بضحايا انفجار مرفأ بيروت.

جي بي سي نيوز

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