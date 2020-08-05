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بالصور.. انهيار منزل فوق ساكنيه ونجاة الأسرة من الحادث بالداير

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"المالكي": انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد بالسارة ليلة العيد

بالصور.. انهيار منزل فوق ساكنيه ونجاة الأسرة من الحادث بالداير

انهار منزل فوق رؤوس ساكنيه في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، ونجت الأسرة منه بأعجوبة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث فور وقوعه قبل أيام، وناشدت الأسرة النظر في وضعهم ومعالجته.

وتفصيلاً، قال محمد علي المالكي: إن المنزل انهار بسبب قوة جريان وادي ضمد في السارة بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان ليلة عيد الأضحى المبارك، وكان المنزل يقع على حافته. فيما انتقل أفراد الأسرة للسكن لدى أقاربهم، وذلك بعد نجاتهم من الحادث الأليم.

وبيَّن المالكي أن الأسرة بحاجة للمساعدة، والوقوف على وضعهم ومعالجته نظرًا للظروف الراهنة التي يمرون بها. مبينًا أن الدفاع المدني تلقى البلاغ، وباشر على الفور، واتخذ إجراءاته حول الواقعة.

بالصور.. انهيار منزل فوق ساكنيه ونجاة الأسرة من الحادث بالداير

بالصور.. انهيار منزل فوق ساكنيه ونجاة الأسرة من الحادث بالداير

بالصور.. انهيار منزل فوق ساكنيه ونجاة الأسرة من الحادث بالداير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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