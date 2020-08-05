"بيروت في قلوبنا".. وقفة رمزية ولوحة تضيء بألوان علم لبنان بالخبر

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تضامناً مع الشعب اللبناني وضحايا الانفجار الضخم الذي وقع بمرفأ بيروت

تضامناً مع الجمهورية اللبنانية بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وراح ضحيته أكثر من 135 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح، عبّرت إحدى مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة الخبر عن وقفة رمزية مع لبنان، وأضاءت عبر لوحة إعلانية على إحدى العمائر بالعلم اللبناني وعبارة "بيروت في قلوبنا ".

وتفصيلاً، تداول مغردون مقاطع فيديو وصوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر اللوحة المضيئة بألوان العلم اللبناني بمحافظة الخبر.

وشهدت بيروت بالأمس انفجار مخزن المرفأ الذي تسبب فى موجة انفجارية هائلة طالت عنان السماء، تشابهت في شكلها لتلك الموجة الانفجارية التي خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، لتشكل سحابة سوداء ونيراناً برتقالية اللون، حجبت شمس النهار لبرهة، عن أعين اللبنانيين".. وهذا ما أظهرته مقاطع الفيديو المختلفة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجار خزان في مرفأ بيروت، عصر أمس، الثلاثاء.

وشكل الانفجار مشهدا مخيفا لم تشهده لبنان من قبل حتى في الاعتداءات السابقة، حيث هزّ كل أنحاء العاصمة اللبنانية وطالت أضراره كل الأحياء وصولا إلى الضواحي، وتساقط زجاج عدد كبير من المباني والمحال والسيارات، حتى بلغ صداه في قبرص المواجهة للبنان على بعد 240كم، وتسبب الانفجار في سقوط نحو 135 قتيلاً وآلاف الجرحى، وهي أرقام مرشحة للزيادة الساعات والأيام المقبلة.

ووفقاً لمسؤولين في الاستخبارات الأميركية، صرحوا لـ"فوكس نيوز" Fox News وأشاروا إلى الكارثة على أنها كانت عرضية. ومع ذلك، لم يستبعد البعض المزيد من الأصول الشريرة المتعلقة بما كان يجري في الميناء الحسّاس، وما كان يجري تخزينه هناك من مواد متفجرة خطرة، حيث إن معظم العمليات في الميناء كانت تحت سيطرة "غير رسمية" لحزب الله، وظهرت مؤشرات على اندلاع حريق في مستودع للمتفجرات داخل المنشأة.

كما أشارت عدة مصادر إلى عمليات الجريمة المنظمة داخل الميناء الذي يسيطر عليه حزب الله في المقام الأول.