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"المستشفيات مكتظة".. أطباء تركيا يكشفون المستور: مصابو "كورونا" أكثر من المعلن

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"المستشفيات مكتظة".. أطباء تركيا يكشفون المستور: مصابو "كورونا" أكثر من المعلن "المستشفيات مكتظة".. أطباء تركيا يكشفون المستور: مصابو "كورونا" أكثر من المعلن
ألقوا باللوم على التخفيف المبكر لإجراءات العزل

كشف الأطباء في مناطق تفشي في تركيا، اليوم (الأربعاء)، أن المستشفيات تكتظ بعدد حالات أكبر من المعلن عنه في الإحصاء الرسمي للبلاد، الذي عاود الارتفاع لأكثر من 1000 حالة إصابة هذا الأسبوع.

ونقلت "رويترز" عن نقابات الأطباء في هذه المناطق، أن وحدات العناية الفائقة وغرف الطوارئ في المستشفيات المخصصة لمرضى "كوفيد-19" تعمل بكامل طاقتها في العاصمة أنقرة ومدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

من ناحيته، ذكرت أيسيجول أتيس تارلا رئيسة غرفة أطباء غازي عنتاب-كلس، أن مستشفى بالمنطقة استقبل 200 حالة " كوفيد-19" جديدة في يوم واحد مؤخراً مع ارتفاع معدل العدوى بين العاملين بقطاع الصحة بشكل خاص.

ومن جانبه، بين الأمين العام لغرفة الأطباء علي كاراكوك، أن قرابة 1000 شخص كانت نتيجة فحصهم إيجابية في العاصمة يومياً، وألقى باللوم في ذلك على ما وصفه بالتخفيف السابق لأوانه لإجراءات العزل في يونيو.

وأبدت ، التي خففت العزل العام جزئيا في يونيو (حزيران) الماضي لإنعاش الاقتصاد، تخوفها الخاص أمس عندما وصف وزير الصحة تسجيل 1.083 إصابة جديدة بأنه ارتفاع حاد بعد عطلة استمرت أربعة أيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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