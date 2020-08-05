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إصابة أردنيين بانفجار بيروت - ارقام

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إصابة أردنيين بانفجار بيروت - ارقام إصابة أردنيين بانفجار بيروت - ارقام

جى بي سي نيوز :-  أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في بيروت بشكل حثيث أوضاع الجالية الأردنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء.

وقالت الوزارة من خلال بيان لها أنه تشير المعلومات التي وردت من السفارة لغاية الآن أن الجميع بخير بحمد الله ورعايته، باستثناء إصابة مواطنين أردنيين تم إدخالهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتقوم السفارة بمتابعة أوضاعهم الصحية كما يتم التواصل مع ذويهم لطمأنتهم.

وتهيب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجالية الأردنية المتواجدة في الجمهورية اللبنانية الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية اللبنانية.

كما تدعو المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة أو وحدة مركز العمليات في الوزارة في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962795497777
وتقدم الوزارة تعازيها ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، وأمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.

 

 

جي بي سي نيوز

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