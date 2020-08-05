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محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت ..

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محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت .. بالفيديو محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت ..

جي بي سي نيوز :- أفاد مصادر في لبنان، الأربعاء، بأن محتجين اعترضوا موكب رئيس اللبنانية السابق سعد الحريري في وسط بيروت.

وتفقد الحريري، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالبا بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

ودعا الحريري من مرفأ بيروت إلى "الحصول على تحقيق والاستعانة بأصدقاء من الخارج لمعرفة سبب هذا الانفجار".

وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار الحريري ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: "قتلوا بيروت أمس".

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 135 شهيد وأكثر من 5000 جريح حتى الآن"، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع.

المصدر: RT

 

جي بي سي نيوز

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