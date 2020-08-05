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"بومبيو" يؤكد التزام واشنطن بمساعدة الشعب اللبناني

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"بومبيو" يؤكد التزام واشنطن بمساعدة الشعب اللبناني "بومبيو" يؤكد التزام واشنطن بمساعدة الشعب اللبناني
غداة انفجار ميناء بيروت

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم (الأربعاء)، أن الوزير مايك بومبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على الالتزام الراسخ بمساعدة الشعب اللبناني، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مستودع بمرفأ بيروت، وأدّى لمقتل 135 شخصًا وإصابة الآلاف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وأُصيب نحو 5000 شخص في الانفجار أمس، الذي عزاه المحققون إلى الإهمال، وتضررت منازل ما يصل إلى 250 ألف شخص بعد أن تحطمت واجهات المباني وتناثر الأثاث في الشوارع وتهشمت النوافذ بفعل موجات الصدمة الناجمة عن الانفجار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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