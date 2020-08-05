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"عسير المركزي" يطلق حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات صيف ٢٠٢٠

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يقوم عليها عددٌ من الممارسين الصحيين.. وتستمر لمدة أسبوعَيْن

أطلق مستشفى عسير المركزي حملة للتبرع بالدم، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، ولمدة أسبوعين. وانطلقت الحملة يوم الأحد الموافق ١٢ ذي الحجة، وتستمر حتى الخميس ١٦ ذي الحجة بشارع الفن بأبها.

وتستمر الحملة خلال الأسبوع القادم بدءًا من يوم الأحد الموافق ١٩ ذي الحجة حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ ذي الحجة، وذلك في حديقة الروضة بجوار مطار أبها، ويقوم عليها عددٌ من المختصين من الممارسين الصحيين، وعربة مجهزة لإجراء التبرع بالدم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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