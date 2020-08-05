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"كورونا" يصيب 353 فلسطينياً جديداً ويودي بحياة 4

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"كورونا" يصيب 353 فلسطينياً جديداً ويودي بحياة 4 "كورونا" يصيب 353 فلسطينياً جديداً ويودي بحياة 4
حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 16.628

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان نقلته "رويترز"، أن ثلاثا من الوفيات الجديدة كانت في محافظة الخليل وحالة واحدة في محافظة أريحا والأغوار وتراوحت أعمارهم بين 57 و70 عاما.

وأضافت أن هناك 13 مريضا من المصابين الجدد يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت مي الكيلة إلى أن النسبة الأكبر من الإصابات الجديدة كانت في محافظة الخليل التي سجلت 158 إصابة تليها القدس بواقع 104 إصابات.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في مارس (آذار) الماضي بلغت 16.628 إصابة، تعافى منها 7.929 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 87. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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