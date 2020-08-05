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حملة الرئيس جددت التشكيك فيها

رفض المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، فكرة إجراء فحص إدراكي يهدف إلى تقييم حالته العقلية، رداً على دعوات من خصمه دونالد ترامب الذي طلب منه أن يجتاز مثله هذا الاختبار.

ورد "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، فيما بدا عليه الغضب قائلاً: "لا لم أجتز الاختبار، لِم علي أن أجتاز هذا الاختبار؟".

وأضاف نائب الرئيس السابق للصحفي إيرول بارنيت، الذي أجرى معه المقابلة: "الأمر أشبه بطلبي منك، قبل أن تأتي إلى هذه الحلقة، بأن تخضع لاختبار يبين ما إذا كنت تتعاطى الكوكايين، ما رأيك؟ هل أنت مدمن؟"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثار هذا الرد غير المتوقع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين "بارنيت" لاحقاً أنه طلب من فريق حملة "بايدن" توضيح سياق ربطه بين الفحص الإدراكي وفحص المخدرات.

وسارع فريق حملة "ترامب" بعد تلك التصريحات إلى التشكيك مجدداً بقدرات "بايدن" العقلية، الذي غالباً ما يروي عن تجربته في مكافحة مشكلة في التلعثم كان يعاني منها، لا سيما وأنه واجه صعوبةً في القول في ختام المقابلة أنه "مستعد للسماح للرأي العام الأميركي بتقييم صحتي الجسدية والعقلية".