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الملك يعزي الرئيس اللبناني ويؤكد استعداد الأردن لتقديم كل أشكال المساعدة

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الملك يعزي الرئيس اللبناني ويؤكد استعداد الأردن لتقديم كل أشكال المساعدة الملك يعزي الرئيس اللبناني ويؤكد استعداد الأردن لتقديم كل أشكال المساعدة

جى بي سي نيوز :-  بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع اليوم الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.
وأكد جلالة الملك، في البرقية، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا المصاب الإليم، واستعداده لتقديم كل أشكال المساعدة.
وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه.

جي بي سي نيوز

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