أخبار عاجلة

اليونيسف : مئة الف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت -
حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رداً على دعوات "".. "بايدن" يرفض إجراء تقييم لقدراته العقلية

Print
رداً على دعوات "ترامب".. "بايدن" يرفض إجراء تقييم لقدراته العقلية رداً على دعوات "".. "بايدن" يرفض إجراء تقييم لقدراته العقلية
حملة الرئيس جددت التشكيك فيها

رداً على دعوات

رفض المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، فكرة إجراء فحص إدراكي يهدف إلى تقييم حالته العقلية، رداً على دعوات من خصمه دونالد الذي طلب منه أن يجتاز مثله هذا الاختبار.

ورد "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، فيما بدا عليه الغضب قائلاً: "لا لم أجتز الاختبار، لِم علي أن أجتاز هذا الاختبار؟".

وأضاف نائب الرئيس السابق للصحفي إيرول بارنيت، الذي أجرى معه المقابلة: "الأمر أشبه بطلبي منك، قبل أن تأتي إلى هذه الحلقة، بأن تخضع لاختبار يبين ما إذا كنت تتعاطى الكوكايين، ما رأيك؟ هل أنت مدمن؟"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثار هذا الرد غير المتوقع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وبين "بارنيت" لاحقاً أنه طلب من فريق حملة "بايدن" توضيح سياق ربطه بين الفحص الإدراكي وفحص المخدرات.

وسارع فريق حملة "ترامب" بعد تلك التصريحات إلى التشكيك مجدداً بقدرات "بايدن" العقلية، الذي غالباً ما يروي عن تجربته في مكافحة مشكلة في التلعثم كان يعاني منها، لا سيما وأنه واجه صعوبةً في القول في ختام المقابلة أنه "مستعد للسماح للرأي العام الأميركي بتقييم صحتي الجسدية والعقلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

حرب يشنها ترامب على تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين ويصعّد التوتر مع بكين

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

مسؤول بالإليزيه: ماكرون أبلغ ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها "حزب الله"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

شبكة عيون الإخبارية