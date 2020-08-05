أعلى قفزة منذ شهرين.. إصابة 1.772 إسبانيًّا جديدًا بـ"كورونا"

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إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 305.767

سجلت إسبانيا 1.772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى قفزة في عدد الإصابات منذ رفع إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في يونيو (حزيران) الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته "رويترز"، أن إجمالي حالات الإصابة التي تشمل أيضًا نتائج فحوص الأجسام المضادة على أشخاص ربما تعافوا من المرض، ارتفع إلى 305.767 من 302.814 حالة.

وتُمثل الزيادة في حالات الإصابة الجديدة، التي لا تشمل بيانات منطقتين في البلاد، ارتفاعًا حادًّا عن الحالات المسجلة في اليوم السابق، في حين جرى تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 28.499 حالة.فيروس كورونا الجديد