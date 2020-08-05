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إصابة مواطنة أردنية بانفجار بيروت

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إصابة مواطنة أردنية بانفجار بيروت إصابة مواطنة أردنية بانفجار بيروت

جى بي سي نيوز :-  أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، عن إصابة مواطنة أردنية بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
وقال الفايز في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصابة المواطنة طفيفة، وهي بوضع صحي جيد، ولم تستدع حالتها الدخول إلى المستشفى، مشيراً إلى أن السفارة الأردنية في بيروت تتابع حالتها.
وأكد أن السفارة الأردنية في بيروت على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الأردنية في لبنان لمتابعة أوضاعهم.

جي بي سي نيوز

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