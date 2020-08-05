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بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت... الجيش اللبناني يرصد 22 خرقا جويا لأجوائه من الطيران الإسرائيلي

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بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت... الجيش اللبناني يرصد 22 خرقا جويا لأجوائه من الطيران الإسرائيلي بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت... الجيش اللبناني يرصد 22 خرقا جويا لأجوائه من الطيران الإسرائيلي

جي بي سي نيوز :- بالتزامن مع انفجار مرفأ بيروت، أعلن الجيش اللبناني أنه رصد 22 خرقا جويا للطيران الإسرائيلي أمس واليوم.

وبحسب موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيانا برصد هذه الخروقات.

وجاء في بيان الجيش اللبناني أنه ""بتاريخ 4/8/2020 اعتبارا من الساعة 2.35 ولغاية 5/8/2020 الساعة 00.35، تم تسجيل 22 خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق البحر بين صور والناقورة، بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

ونفت إسرائيل أمس ضلوعها في انفجار بيروت بحسب ما جاء في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي، مساء الثلاثاء، عدم ضلوع إسرائيل في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "إسرائيل تنفي أي ضلوع لها في انفجار بيروت".

من جانبها أفادت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى قولهم إنه "لا علاقة لإسرائيل بالانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت".

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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