أخبار عاجلة

حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا -
"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية: تقيدوا بإرشادات السلامة -
"صحة بيشة": أكثر من مليون و300 ألف مستفيد من الخدمات بالمستشفيات -
مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

البطريرك الراعي يدعو لإنقاذ بيروت بمنأى عن أي اعتبارات سياسية

Print
البطريرك الراعي يدعو لإنقاذ بيروت بمنأى عن أي اعتبارات سياسية البطريرك الراعي يدعو لإنقاذ بيروت بمنأى عن أي اعتبارات سياسية

جي بي سي نيوز :- دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأربعاء، دول العالم إلى تجنب الاعتبارات السياسية في إنقاذ بيروت، بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح.

وأطلق الراعي نداءً إلى الأمم المتحدة وسائر دول العالم بتقديم مساعدات فورية لإنقاذ بيروت من محنتها، في رسالة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقال الراعي: "أتوجه إلى الدول الشقيقة والصديقة وإلى الدول الكبرى، والأمم المتحدة، أن تبادر مشكورة إلى تقديم المساعدات الفورية لإنقاذ مدينة بيروت بمنأى عن أي اعتبار سياسي، لأن ما جرى يتعدى السياسة والصراعات".

وأضاف: "اتوجه إليكم لأني على ثقة بأنكم تحبون لبنان وستلبون النداء. اتوجه إليكم لأني أعرف مدى رغبتكم في أن يعود لبنان إلى دوره التاريخي في خدمة الإنسان والديمقراطية والسلام في الشرق الأوسط والعالم".

وأوضح راثيا: "بيروت مدينة منكوبة. بيروت عروس الشرق وقبلة الغرب جريحة. كأنها ساحة حرب من دون حرب. دمار وخراب في كل شوارعها وأحيائها وبيوتها".

وأضاف قائلا: "لبنان الذي قدم للعالم الحرف يستأهل (يستحق) أن يكون أشقاؤه وأصدقاؤه إلى جانبه بما يسعفه، لإعادة ترميم عاصمته من خلال إنشاء صندوق سريع بإشراف أممي لتوزيع هذه المساعدات".

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "موادا شديدة التفجير".

وأعلن رئيس اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.

ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

الحكومة اللبنانية ترفض استقبال فريق إسعاف فرنسي وتقول إنها تفضل تلقي المعدات والأدوية

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

8 الصبح - الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

نشرة الحصاد.. الحكومة تحظر دخول القادمين من الخارج دون شهادة تحليل سلبية لكورونا

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

الحكومة اليمنية: "إغاثي الملك سلمان" من أوائل المبادرين لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول

شبكة عيون الإخبارية