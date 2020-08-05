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أهالي "طور آل الحسن" بتهامة قحطان: نناشد وزير النقل سفلتة وصيانة طريق الطور

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سوء حاله خصوصاً عند هطول الأمطار تسبب بترك بعضهم لمنازلهم وأملاكهم

أهالي

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ومدير عام النقل بمنطقة عسير، والجهات ذات العلاقة، باتخاذ اللازم حيال تذليل عقبات وسفلتة طريق الطور الذي تستخدمه فئة كبيرة من المواطنين من ممارسي الزراعة والرعي والمناحل.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق الذي لا يتجاوز طوله 11 كم، ذو أهمية قصوى، حيث يوجد فيه منازل وأملاك ما لا يقل عن 300 شخص، فيما تسبب سوء حاله، وخصوصاً عند هطول الأمطار، في ترك البعض منهم لمنازلهم وأملاكهم التي يعتمدون عليها في حياتهم مثل الزراعة وتربية المواشي والنحل وغيرها.

وتحدث لـ"سبق" نائب قبيلة اللحام، الحسن تهامة قحطان، يحيى بن ملهوي القحطاني، قائلاً: "نعاني من سوء هذا الطريق الذي سبق وأن تم المطالبة ‏بتذليل تلك العقبات وسفلتته ولكن دون جدوي أو حل لتلك الطريق".

وأضاف نائب "آل الحسن": "نطالب ونناشد المسؤولين بوزارة النقل، وعلى رأسهم معالي الوزير، ومدير طرق منطقة عسير، بالوقوف على ذلك الطريق؛ لما فيه خدمت سكان الطور، حيث إن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تحرص على تذليل الصعاب التي تواجه المواطن على وجه الخصوص".

أهالي

أهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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