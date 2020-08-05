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مراكز الخبر والدمام الصحية توزع حقائب احترازية هدايا لموظفيها

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بمناسبة عيد الأضحى وتقديرًا لجهودهم في التصدي لكورونا

مراكز الخبر والدمام الصحية توزع حقائب احترازية هدايا لموظفيها

وزعت إدارة قطاع الرعاية الصحية بالدمام والخبر، عددًا من الهدايا العينية تمثلت في حقائب احترازية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لجميع العاملين في المراكز الصحية بالخبر والدمام.

جاء ذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة للتصدي لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، ولتفانيهم وتضحياتهم بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى، ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية مع شركة سبكيم.

وشملت المبادرة التي أطلقها القطاع الصحي بالخبر والدمام وشركة سبكيم: زيارة للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعاملين والموظفين في القطاعات الحكومية بهدف توعيتهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وأكدت إدارة قطاع الرعاية الصحية بالخبر والدمام، أن المبادرة التي أطلقتها، بالتعاون مع الشراكة المجتمعية في شركة سبكيم، إنما هو تقدير لجهود أبطال الصحة في التصدي لمواجهة كوفيد 19، وكذلك أبطال المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في هذه المواجهة، لتحفيزهم وتقديم الشكر والعرفان لجهودهم المبذولة.

ولفتت إلى أن ما يقدمه أبطال القطاع الصحي، اليوم، أثبت للجميع مدى تحملهم للمسؤولية والأمانة التي ألقيت على عواتقهم في سبيل حماية الوطن والمواطن وكل من يقيم على تراب هذه الأرض الغالية، والشكر موصول لكل من يحمل معهم هذه المسؤولية، مشيدًا في الوقت نفسه بمشاركة شركة سبكيم في هذه المبادرة، داعيًا الجميع لمثل هذه المبادرات تجاه مجتمعهم.

مراكز الخبر والدمام الصحية توزع حقائب احترازية هدايا لموظفيها

مراكز الخبر والدمام الصحية توزع حقائب احترازية هدايا لموظفيها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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