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لبنان.. تقر حالة الطوارئ وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ

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لبنان.. الحكومة تقر حالة الطوارئ وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ لبنان.. تقر حالة الطوارئ وتفرض الإقامة الجبرية على مسؤولي المرفأ

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بأن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت.

وقال موقع "النشرة" إن مجلس الوزراء أقر إعلان ​حالة الطوارئ من​ دون اعتراض من أي من الوزراء.

وقال مراسلنا في بيروت، إن اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115.

وكان الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أكد أن "هناك أكثر من 4000 جريح حتى الآن".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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