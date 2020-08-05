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109 إصابات جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض متواصل

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109 إصابات جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض متواصل 109 إصابات جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض متواصل
7 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية للضحايا فيها إلى 843 شخصاً

109 إصابات جديدة بكورونا في الرياض اليوم.. الانخفاض متواصل

سجلت مدينة الرياض، اليوم، انخفاضاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 109 إصابات جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 282.824 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 53.746 حالة.

وشهد عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض حالات إصابة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت الدرعية 15 حالة، تلاها الخرج 13 حالة، أما حوطة بني تميم فقد تم رصد 12 حالة، بعدها 11 حالة في المجمعة، ثم 10 حالات في عفيف، وفي ضرما تم رصد 8 حالات، وفي الزلفي 7 حالات، أما وادي الدواسر فقد سجلت 6 حالات، ثم 4 حالات في الدلم، وفي شقراء والحريق 3 حالات، أما الدوادمي والقويعية والسليل وحريملاء فقد تم تسجيل حالتين، وأخيراً رماح والرين حالة واحدة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 99 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 48،321 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 843 حالة وفاة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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