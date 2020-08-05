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العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رفع إجمالي الإصابات إلى 137556 حالة

العراق: 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشّي الوباء إلى 137556 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5094، وتم تسجيل 2339 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 98442 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34020؛ منهم 519 في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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