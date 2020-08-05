وزير الخارجية يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان

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جى بي سي نيوز :- بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة، شربل وهبة، أكد خلاله وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، واستعداد المملكة تقديم أي مساعدة يحتاجها الأشقاء.

ونقل الصفدي تعازي المملكة ومواساتها بضحايا الانفجار الأليم، وأعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.