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خلال شهرين.. التسوية الودية بالرياض تستقبل 3 آلاف دعوى عمالية

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خلال شهرين.. التسوية الودية بالرياض تستقبل 3 آلاف دعوى عمالية خلال شهرين.. التسوية الودية بالرياض تستقبل 3 آلاف دعوى عمالية
استطاعت استرداد حقوق وأجور متأخرة بقيمة أكثر من 5 ملايين ريال

خلال شهرين.. التسوية الودية بالرياض تستقبل 3 آلاف دعوى عمالية

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استقبال أكثر من ثلاثة آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرين، واسترداد حقوق وأجور متأخرة بقيمة أكثر من خمسة ملايين ريال.

وقال فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض: تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، ضمن جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع في التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى.

وأضافت: رفع الدعوى مع إبلاغ المدعى عليه يكون إلكترونيّاً عبر نظام "ودي"، ويتم تحديد جلسات الدعوى العمالية آليّاً دون أي تدخل بشري.

جدير بالذكر أن خدمة التسوية الودية تعتبر هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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