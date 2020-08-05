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الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

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الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)؛ تمكَّنت - بفضل الله - خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441هـ من إنقاذ أكثر من (698) شخصًا، وإخلاء (77) شخصًا، و(11) أسرة، وإيواء (633) شخصًا، و(3) أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق؛ حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقلّ كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن الأمطار والسيول.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظًا على سلامة الجميع.

الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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