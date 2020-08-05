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أمين عسير يكرم مواطنًا قام بتنظيف أحد المواقع السياحية

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أمين عسير يكرم مواطنًا قام بتنظيف أحد المواقع السياحية أمين عسير يكرم مواطنًا قام بتنظيف أحد المواقع السياحية
قال إن فعله قدوة نموذجية تُحتذى في المحافظة

أمين عسير يكرم مواطنًا قام بتنظيف أحد المواقع السياحية

كرم أمين منطقة عسير، نائب رئيس مجلس التنمية السياحية، الدكتور وليد الحميدي، المواطن ناصر آل عائض، لمبادرته في تنظيف أحد المتنزهات السياحية.

وقدّم "آل عائض" رسالةً توعوية وإيجابية بمبادرته بتنظيفِ أحد المواقع السياحية، ولاقى عملُه ترحيبًا وتقديرًا في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

واستقبل أمين المنطقة، المواطن، في مكتبه صباح أمس، ونقل له شكر وتقدير أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية ماجد الحقيل، على عمله غير المستغرب ورسالته التوعوية التي وصلت لجميع المتنزهين.

وأكد له أن ما قام به يعد عملًا توعويًّا، ويمثل قدوةً نموذجية تُحتذى في المحافظة على الطبيعة والمتنزهات والممتلكات العامة والخاصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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