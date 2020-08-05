لقطات مؤثرة ربما لم تشاهدها في انفجار بيروت (شاهد)

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جي بي سي نيوز:- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مؤثرة، لما تعرض له اللبنانيون، لحظة الانفجار الهائل، الذي تسببت به مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في مرفأ بيروت.

وخرجت المشاهد بعدما اسفاق اللبنانيون من الصدمة التي تعرضوا لها، جراء الانفجار الذي شبهه مسؤولون بقنبلة هيروشيما.

ووثقت عائلة لبنانية، لحظات لأطفالها ما قبل الكارثة، وهم يرددون "انفجار انفجار" بعد مشاهدتهم أعمدة الدخان، لكنهم لحظة الانفجار الكبير وتطاير زجاج المنزل عليهم ومشاهدتهم اللقطة المروعة، بدأوا بالصراخ والبكاء وترديد "لا نريد أن نموت".

في حين تداول مغردون، لقطات لخادمة وصفوها بالبطولية، لإنقاذ طفلة مخدوميها، لحظة الانفجار، والهرب بها بسرعة من المكان.



وتداول مغردون صورة لممرضة لبنانية في مستشفى الروم بالعاصمة بيروت، وهي تحتض 3 أطفال حديثي الولادة، بعد الانفجار، ويظهر على أحدهم إصابات بجروح ونزيف.

وفي أحد مستشفيات بيروت، عجت الأروقة بعشرات المصابين، والدماء تملأ كل مكان فيه.

والتقط أحد اللبنانيين مشاهد لمنطقة الجميزة بالعاصمة بيروت، ويظهر فيها دمار غير مسبوق، في المباني والسيارات.وخلال مقابلة كان مكتب قناة "بي بي سي" في بيروت يجريها مع خبير في المغرب، عاشت مقدمة اللقاء لحظات مروعة حين تطايرت محتويات المكتب عليها، ما أدى إلى إصابتها بالهلع والصدمة، وسط ذهول المشاركين من المغرب وعدم فهمهم لما جرى.

وبدأ اللبنانيون منذ ساعات الصباح بعمليات رفع الأنقاض، جراء الدمار الكبير الذي أصاب مدينتهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بالأساس.

WARNING GRAPHIC: People were filmed receiving treatment at St. Joseph Hospital in #Beirut as the death toll climbs to 78 with 4,000 injured following a huge explosion on Tue. Lebanese PM declared a "national day of mourning" for the victims #PrayforLebanon pic.twitter.com/SOstsx8Wnu — Global Times (@globaltimesnews) August 5, 2020 — Global Times (@globaltimesnews)

WARNING GRAPHIC: People were filmed receiving treatment at St. Joseph Hospital in #Beirut as the death toll climbs to 78 with 4,000 injured following a huge explosion on Tue. Lebanese PM declared a "national day of mourning" for the victims #PrayforLebanon pic.twitter.com/SOstsx8Wnu — Global Times (@globaltimesnews) August 5, 2020 — Global Times (@globaltimesnews)