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الحريري: قتلوا بيروت و"العهد الحاكم" يتحمل مسؤولية الكارثة

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الحريري: قتلوا بيروت و"العهد الحاكم" يتحمل مسؤولية الكارثة الحريري: قتلوا بيروت و"العهد الحاكم" يتحمل مسؤولية الكارثة

جي بي سي نيوز:- اعتبر زعيم تيار المستقبل، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أن العاصمة بيروت "قُتلت بالأمس"، محملا "العهد الحاكم" مسؤولية تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلّف أكثر من 100 قتيل.

وجاءت تصريحات سعد الحريري المقتضبة لدى تفقده مسجد محمد الأمين، وسط بيروت، وهو أحد المرافق التي تضررت بشدة من جراء الانفجار.

وقال الحريري لـ"سكاي نيوز عربية": "العهد الحاكم يتحمل تداعيات انفجار بيروت.. بيروت قتلت بالأمس".

وأضاف أن التضامن الذي أبداه اللبنانيون "لا يعني ألا تكون هناك محاسبة وتحمل مسؤولية" من جانب المقصرين.

ولدى سؤاله عن ثقته في الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي تجريها في الكارثة، دعا الحريري الأجهزة الأمنية في بلاده إلى "التعاون مع أجهزة خارجية لكشف حقيقة ما حصل".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت، الثلاثاء، العاصمة "مدينة منكوبة"، عقب انفجارين وقعا في مرفأ بيروت، أحدهما كان هائلا جدا، لتتصاعد فوق الموقع سحابة كبيرة على شكل الفطر (المشروم).

وأكد وزير الصحة اللبناني حسن حمد أن عدد المفقودين من جراء انفجار بيروت، يفوق عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، وهو 100 قتيل.

جي بي سي نيوز

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