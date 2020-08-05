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"الصحة": عدد الفحوصات الجديدة يزيد على 52 ألف فحص

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"الصحة": عدد الفحوصات الجديدة يزيد على 52 ألف فحص "الصحة": عدد الفحوصات الجديدة يزيد على 52 ألف فحص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1389 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 282824 حالة، من بينها 34490 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1991 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1626 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 245314 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 3020 حالة، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة.

لافتةً إلى أنه تم إجراء 52099 فحصاً مخبرياً جديداً، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق “موعد” أو زيارة عيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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