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جي بي سي نيوز:- نُكس العلم اللبناني، الأربعاء، عند مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، والسرايا الحكومية، حداد على ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: "نُكس العلم اللبناني عند مدخل قصر بعبدا، وعند مدخل السرايا الحكومية، حدادا على شهداء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت" ، وفق "سكاي نيوز" .

وذكرت الوكالة أن الرئيس اللبناني ميشال عون تفقد موقع الانفجار، الذي أدى إلى مقتل 100 شخص على الأقل، وتسبب بإصابة 4 آلاف آخرين، وتدمير مئات المباني في محيطه وعلى بعد كيلومترات عدة.

وخصص مجلس الوزراء اللبناني أرقام حسابات بعملات مختلفة في مصرف لبنان لمساعدة المتضررين في مدينة بيروت، التي أعلنت عنها الدولة "مدينة منكوبة".

وبدأت المساعدات الدولية تتدفق على لبنان للتخفيف من آثار الانفجار، بعدما طالب رئيس الوزراء حسان دياب، في خطاب متلفز، الثلاثاء "الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان"، متوعدا المسؤولين عن الحادث.