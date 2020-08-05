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أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

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شملت انقطاع الكهرباء وتساقط الصخور وانقطاع الطرقات.. لا وفيات

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

تابع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الحالة الماطرة التي وقعت على المنطقة خلال الفترة الماضية، وشدد على المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين والمقيمين وتكثيف الجهود من قبل كافة الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الرئيسية في التخفيف وإزالة الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول التي وقعت بالمنطقة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه قد تجاوب مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة مع 10814 بلاغاً خلال الحالة الماطرة منذ بدايتها وحتى تاريخه، حيث شملت البلاغات انقطاع التيار الكهربائي وتساقط صخور، وانقطاع الطرقات ومداهمة سيول لمنازل، ووجود مياه في الشوارع الرئيسية، واحتجازات لأفراد ومركبات، وتساقط أعمدة كهرباء، وتساقط لأسوار منازل، وكذلك لوحات إعلانية.

وأضاف: شملت الحالة المطرية كلاً من مدينة الباحة محافظة بلجرشي محافظة المندق محافظة بني حسن محافظة القرى محافظة العقيق محافظة قلوة محافظة الحجرة محافظة المخواة، محافظة غامد الزناد والمراكز التابعه لها، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وتم إغلاق عقبة حزنة والأبناء وقلوه احترازياً، وكذلك فتح سد وادي دوقه وسد الملد وسد ضرك والمظلمات ومدهاس وجرب والرميضة ومعشوقة والأحسبة وسد وادي الصدر وسد الضحيان لتخفيف منسوب المياه.

وتابع: تم مباشرة 72 حالة احتجاز لأفراد، وكذلك 37 لمركبات ومداهمة سيول لمنازل بواقع 18 منزلاً، وكذلك سقوط أسوار 15 منزلاً، وتساقط 7 أعمدة كهرباء، وانقطاع التيار عن 5 محافظات، وتم إيواء عائلة بمحافظة العقيق، ولم يسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات حتى تاريخه وكان للفرق الاستباقية التي تمركزت في ست مواقع في كل من محافظة القرى والعقيق وبني حسن وبلجرشي وغامد الزناد والباحة دور كبير بعد الله في تقليل الخسائر، وكذلك تجهيز 10 فرق إنقاذ سريع في كل المحافظات، بالإضافة إلى الفرق الميدانية ودوريات الإشراف الوقائي التي عملت على إبلاغ المواطنين ومنعهم من المجازفة في عبور الأودية وتنبيههم بخطورتها.

واستطرد: قد أثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء زهير بن سعد البسامي على سرعة وتعاون الجهات ذات العلاقة حيال إعادة الأوضاع وبوقت قياسي، وكذلك تعاون الإخوة الإعلاميين والإعلاميات في إيصال الرسائل التوعوية والتنبيهات للمواطنين والمقيمين، وبوقت كافٍ متمنياً للجميع التوفيق.

والدفاع المدني يدعو الجميع إلى عدم التجمهر على مداخل الأودية أثناء جريانها وكذلك الاستماع إلى تعليمات وتنبيهات السلامة الصادرة بهذا الشأن متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمطار الباحة.. 10 آلاف بلاغ وأميرها يشدد على سلامة الأرواح

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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