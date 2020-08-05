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إعلان نتائج القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

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إعلان نتائج القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية إعلان نتائج القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية
للدورة 64 لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية

إعلان نتائج القبول المبدئي لبرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم 64 لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية من خريجي هذا العام 1441.

وأفادت الإدارة بأنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي الأولي ومواعيد المراجعة والمتطلبات من المقبولين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية على منصة "أبشر توظيف" على الرابط التالي WWW.jobs.sa.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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