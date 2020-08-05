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أمانة تبوك تمنع دخول 500 كجم من الفلفل الرومي للأسواق

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أمانة تبوك تمنع دخول 500 كجم من الفلفل الرومي للأسواق أمانة تبوك تمنع دخول 500 كجم من الفلفل الرومي للأسواق
نظرًا لوجود نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من المسموح بها

أمانة تبوك تمنع دخول 500 كجم من الفلفل الرومي للأسواق

صادرت أمانة منطقة تبوك اليوم ما يزيد على 500 كجم من "الفلفل الرومي" غير الصالح للاستهلاك الآدمي؛ نظرًا لوجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات بأعلى من النسب المسموح بها في حمولة كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة.

وأكدت الأمانة أن تلك الكميات قد بلغ وزنها 540 كيلوجراماً، وتمت مصادرتها وإتلافها بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأشارت إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي، وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وذكرت الأمانة أن الفرق الميدانية تواصل إلى جانب ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة، وتطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة في الأسواق كافة، ومراقبة أسواق الخضار والفواكه المركزية، وأسواق اللحوم والأسماك، والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية من نظافة وتطهير؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مناشدة أصحاب المحلات اتباع الأنظمة واللوائح لما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.أمانة منطقة تبوك الفلفل الرومي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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