الأعلى في 5 أشهر.. ارتفاع أسعار النفط بـ2.7%

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بسبب انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 2.7%، مسجلة أعلى مستوى منذ مطلع مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات "بلومبرغ"، فقد تم تداول عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 42.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.69% عن سعر الإغلاق السابق.

وبحسب ما أوردته "رويترز"، فقد تم بيع عقود مزيج "برنت" الآجلة عند 45.53 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.48% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام الأمريكية، غير أن المخاوف من أن يفضي اتساع رقعة العدوى بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، فقد انخفضت مخزونات الخام 8.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الماضي إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.النفط أسعار النفط