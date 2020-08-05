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الإمارات: تسجل حالتي وفاة و254 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات: تسجل حالتي وفاة و254 إصابة جديدة بكورونا الإمارات: تسجل حالتي وفاة و254 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع إجمالي حالات الشفاء في الكويت إلى 60,906

الإمارات: تسجل حالتي وفاة و254 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المُجتمع الإماراتية اليوم الأربعاء عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 61.606 ألف حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت شفاء 295 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 55385 حالة.

وسجلت الوزارة حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 353 حالة.

من جهة أخرى، سجّلت الكويت اليوم 580 حالة شفاء من المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 60,906 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الإمارات فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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