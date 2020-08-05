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بالصور.. "إغاثي الملك سلمان" في قلب بيروت يسعف ويساند

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أعلن عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للجرحى

بالصور..

سارع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بمساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.

وانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام التي يدعمها المركز من شمال لبنان إلى بيروت لمساندة الطواقم الطبية اللبنانية والمساعدة في نقل الجرحى، كما انتقل فريق متخصص من مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم الخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت.

وأعلن مركز الأمل عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.

بالصور..

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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