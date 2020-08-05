"عون": سنواصل التحقيقات ومصممون على محاسبة المسؤولين عن الانفجار

★ ★ ★ ★ ★

دعا الهيئة العليا للإغاثة إلى إجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على عزمه مواصلة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وقال "عون" في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية: إننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق.

ووفق "روسيا اليوم"، دعا "عون" الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

من جهته، قال، رئيس الحكومة حسان دياب: إن ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة؛ داعيًا لتكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار.

وهز انفجار أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، عم صداه أنحاء المدينة؛ حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة اليوم، أن "هناك 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح حتى الآن".الرئيس اللبناني ميشال عون