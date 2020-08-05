"الإيسيسكو" تواسي بيروت.. وتتبرع بمائة ألف دولار

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"المالك": الشعب اللبناني قادر على تجاوز هذه المحنة

عبّر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، عن بالغ مواساته للشعب اللبناني وحكومته، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة بيروت وخلّف مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وكان الدكتور "المالك" قد قدم أمس تعازيه لسفير لبنان لدى المملكة المغربية زياد عطا الله، مؤكداً أن الشعب اللبناني قادر على تجاوز آثار هذه المحنة، بما عُهد عنه من عزيمة وإرادة.



وكشف عن تبرع منظمة الإيسيسكو بمائة ألف دولار؛ للإسهام في استمرارية العملية التعليمية في هذه الظروف الاستثنائية.انفجار بيروت لبنان بيروت