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السفير الأوكراني بالرياض... "لسنا باردين" والطيران بيننا قريبًا وننتظركم بكييف

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السفير الأوكراني بالرياض... "لسنا باردين" والطيران بيننا قريبًا وننتظركم بكييف السفير الأوكراني بالرياض... "لسنا باردين" والطيران بيننا قريبًا وننتظركم بكييف
تشتهر بطبيعة خلابة وتصدير الحديد

السفير الأوكراني بالرياض...

صرّح السفير الأوكراني لدى المملكة العربية فاديم فاخروشيف، بأن السعوديين لن يحتاجوا بعد الآن لتأشيرة لدخول أوكرانيا؛ مما يُعد دفعة قوية لتكثيف العلاقات بين الشعبين.

وأضاف بأن ذلك جاء بموجب مرسوم رئاسي يسمح للسعوديين الآن بدخول أوكرانيا اعتبارًا من 1 أغسطس 2020 والبقاء حتى 90 يومًا.

وعبّر السفير الأوكراني عن أمله في أن تكون بلاده وجهة سياحية مفضلة للسعوديين بعد انتهاء جائحة كورونا؛ ففي عام 2019 زار ما يقرب من 5000 سعودي أوكرانيا، مع استمرار المحادثات لبدء رحلات مباشرة بين الدولتين.

وقال فاخروشيف: بدأ بلدانا مؤخرًا في اكتشاف بعضهما بعد تأثرهما طويلًا بنقص المعلومات والقوالب النمطية الضيقة؛ حيث ساد انطباع عن المملكة العربية السعودية بأنها بلد المناخ الحار والصحراء والنفط، وعن أوكرانيا بأنها بلد بارد وخام الحديد والقمح.

وأضاف أن هذه الصور النمطية آخذة في التغير؛ حيث قام مؤخرًا مدون يوتيوب أوكراني شهير بزيارة المملكة ونشَر مقطع عن "النفط والسياحة والتغيرات الكبيرة"، وحصل على أكثر من 6.7 ملايين مشاهدة.

وذكر أنه طالما كانت أوكرانيا على مر تاريخها ملتقى طرق بين الحضارات والإمبراطوريات المختلفة، تكملها هويتها وتقاليدها ذات الطبيعة الخلابة، وترتبط الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوكرانيا بعاصمتها كييف ومدينة لفيف وجبال الكاربات وأوديسا على شاطئ البحر الأسود؛ وفقًا لـ"أوكرانيا بالعربية".السفير الأوكراني فاديم فاخروشيف أوكرانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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