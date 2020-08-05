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"إغاثي الملك سلمان" يعالج 12 ألفًا في "الزعتري" خلال يوليو الماضي

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"إغاثي الملك سلمان" يعالج 12 ألفًا في "الزعتري" خلال يوليو الماضي "إغاثي الملك سلمان" يعالج 12 ألفًا في "الزعتري" خلال يوليو الماضي
1.767 مريضة راجعن العيادة النسوية لمعاينتهن وصُرِفت الأدوية لهن

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العلاج لـ12.385 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر يوليو الماضي.

حيث استقبلت عيادات الطب العام 3.878 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 885 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2.534 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 672 مريضًا، وراجع 337 مريضًا عيادتي الأسنان.

وتم استقبال 1.767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى.

وأجري 2.123 تحليلًا لـ898 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، و549 صورة أشعة لـ405 مرضى، كما استقبلت عيادة التحصين 408 مرضى، واستقبلت عيادة التغذية 193 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 8.412 وصفة طبية.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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