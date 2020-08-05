أكسيوري تطلق بوابة أكسيوري انتليجنس

★ ★ ★ ★ ★

تفخر شركة أكسيوري، شركة التكنولوجيا المالية المتقدمة والعالمية، بأن تعلن عن إطلاق بوابة أكسيوري انتليجنس , بوابة أخبار سوق مستقلة ومتخصصة يمكن للمتداولين والمستثمرين والمتحمسين الماليين الاعتماد على ما تتضمنه من محتوى حديث وسريع وموثوق لكي يكونوا على اطلاع دائم بأخبار الأسواق العالمية. وسوف تحتوي البوابة الجديدة على تحديثات فيديو وندوات عبر الإنترنت ومقالات وتحليلات فنية والكثير من أشكال المعلومات الأخرى التي تهدف إلى تلبية احتياجات المتداولين في مختلف أنحاء العالم.

استجاب متداولو الوسيط الخاص بالشركة, أكسيوري جلوبا ببراعة لأخبار السوق والتحليل الفني بالإضافة إلى جلسات التداول المباشرة، وهو ما منحهم رؤى بشأن ما يحتاجون إلى المزيد من تحديثات السوق بشأن بالضبط. إن أكسيوري تأخذ الأشياء إلى المستوى التالي من خلال إنشاء وإطلاق بوابة أكسيوري انتليجنس، وهي مزود أخبار سوق وتحليل جديد كليًا سوف يتوفر قريبًا للمتداولين من مختلف أنحاء العالم. وسوف تكون بوابة الأخبار بمثابة دليل للمتداولين يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة على أساس أحدث الأخبار والإصدارات وأي عوامل قد تؤثر على تحركات الأسعار.

مع تهاوي أسواق الأسهم، تؤمن أكسيوري بقوة بأن المعلومات والتعليم من الأدوات المهمة للغاية التي قد تحول التداول إلى الأحسن. صُممت أكسيوري انتليجنس بعناية مستفيدة من عقود المعرفة والخبرة التي يتمتع بها فريق المحللين والباحثين والأهم من ذلك المتداولين الخبراء لدى أكسيوري تحت قيادة عضو أكسيوري البارز توماس فيسنويسكي. وقد كان فيسنويسكي على رأس الجهود التعليمية في مجال الوساطة على مدار السنوات الماضية، وهو الآن يتولى منصب الرئيس التنفيذي لبوابة أكسيوري انتليجنس.

وفي هذا السياق صرح روبرتو دي أمبروزيو، الرئيس التنفيذي لأكسيوري جلوبال قائلاً "إن أكسيوري انتليجنس أكثر من مجرد مزود أخبار؛ فهي مجال صنعه المتداولون لأجل المتداولين، وتتمحور هذه المبادرة الكاملة حول هذا المبدأ.".

وأردف دي أمبروزيو قائلاً "ولطالما كانت شركة الوساطة الخاصة بنا، أكسيوري جلوبال، جزءًا من صناعة التداول وقد أصبح لدينا فريقًا رائعًا من المتخصصين. وتأتي بوابة أكسيوري انتليجنس امتدادًا لخبرتنا في السوق وتكملة مثالية للقيم الأساسية لأكسيوري المتمثلة في: النزاهة، والشفافية، والعناية بجميع أصحاب المصلحة، وإيلاء الأهمية الأكبر للمتداولين. ولذلك فإن قرار إنشاء فريق مستقل غير متحيز من خبراء السوق المالي، يعمل في بيئة مُخصصة بالكامل، من شأنه أن يوفر للعامة محتوى وتعليم بجودة متميزة. إننا نؤمن حقًا بأن واجبنا كممارسين في السوق يتمثل في مساعدة هذه الصناعة على النحو بصورة مُستدامة، وأن البحث المستقل والتعليم عالي الجودة من العناصر الأساسية

لتحقيق هذا الهدف".

كما صرح توماس فيسنويسكي، المدير والرئيس التنفيذي لبوابة أكسيوري انتليجنس قائلاً "في الحقيقة، ليس هناك ما هو أقوى من المعرفة بالسوق بالنسبة للمتداول. فكل معلومة ذات صلة من السوق تشكل مسار تداول جديد للساعة القادمة أو اليوم القادم أو الأسبوع القادم. ونحن نريد تزويد المتداولين بأكبر قدر ممكن من المعلومات. وقد صممنا كل جانب من جوانب أكسيوري انتليجنس وفي أذهاننا المتداول. وقد قُسمت الموضوعات وجُمعت لتسهيل التنقل على البوابة، كما تسمح الفلاتر لكل متداول بمراقبة الأخبار التي تتعلق بتداولاته فقط. وقد قمنا بتضمين لمحات عامة مُوجزة وتحليلات سوق متعمقة مُطولة، ونخطط لمواصلة تطوير واجهة بينية على أساس التعقيبات التي نحصل عليها من المتداولين والمشاهدين."

يقع مقر أكسيوري انتليجنس في سنغافورة، وهي واحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم على مقربة من عدة مؤسسات مالية من الفئة الأولى. ويمكن الوصول إلى أكسيوري انتليجنس، بصفتها مصدرًا مستقلاً لتحليل السوق والتعليم، من مختلف أنحاء العالم بدون أي اشتراك أو رسوم على الموقع intelligence.axiory.com. كما يمكن للمستخدمين متابة قنوات أكسيوري على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات يومية بشأن السوق ومقاطع فيديو أيضًا.