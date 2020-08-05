أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

من والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت

Print
من مصر والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت من والمغرب والأردن واليمن.. عرب بين ضحايا انفجار بيروت

جي بي سي نيوز:- قتل وجرح عدد من العرب والأجانب من جراء الانفجار الضخم الذي هز بيروت، مساء الثلاثاء، وأدى إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترا، بسبب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة.

فقد أعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، إن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، من جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف ، بحسب "سكاي نيوز" .

كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بإحدى المستشفيات اللبنانية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن إصابة 10 عراقيين خلال الانفجار، وأضافت أنهم في حالة مستقرة ويتلقون العلاج حاليا، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية".

ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن مواطنا أستراليا قتل في "الانفجار المروع"، مشيرا إلى تضرر مبنى السفارة في بيروت "بشكل كبير" من جراء الانفجار، موضحا أن "الموظفين فروا من دون إصابات خطيرة".

وأفادت سفارة كازاخستان في بيروت، بإصابة السفير بجروح، لكنها لم تذكر مدى خطورتها، في حين تضررت أجزاء من مبنى السفارة من جراء الانفجار.

وأعلنت سفارة هولندا في بيروت من خلال بيان، إصابة 5 من موظفيها بسبب الانفجار، كما ذكرت السفارة الروسية في بيروت أن مبنى السفارة تعرض لأضرار فيما أصيبت موظفة بجروح طفيفة بشظايا الزجاج المتطاير.

كما أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 48 شخصا من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.

جي بي سي نيوز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

المصرية الأولى على ثانوية السعودية لتليفزيون اليوم السابع: المناهج هنا صعبة

تليفزيون اليوم السابع يكشف سر "الملوخية المصرية الخارقة" بالفيوم

تليفزيون اليوم السابع يكشف سر "الملوخية المصرية الخارقة" بالفيوم

حصل إيه في مصر النهاردة؟ #تغطية_موسعة مع تامر إسماعيل ورغدة بكر

حصل إيه في مصر النهاردة؟ #تغطية_موسعة مع تامر إسماعيل ورغدة بكر

قد التحدى.. أول بطلة كاراتيه من قصار القامة فى مصر.. حصلت على ثلاث بطولات وتنافس الأطول منها

قد التحدى.. أول بطلة كاراتيه من قصار القامة فى مصر.. حصلت على ثلاث بطولات وتنافس الأطول منها

شبكة عيون الإخبارية