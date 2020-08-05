أخبار عاجلة

مستشفى "الحبيب" ينهي معاناة رضيع من عيب خلقي في القلب دون جراحة -
إنجاز أمني.. "شرطة أبو عريش" تطيح بـ"قتلة الإفريقي" على طريق العارضة -
الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طناً عبر 4 طائرات -
لماذا يرفض ثلث الأمريكيين تعاطي لقاح كورونا حتى لو كان مجانًا؟ -
ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد -
رئيس أرامكو: حققنا أرباحاً قوية رغم الظروف.. وعازمون على الخروج من الجائحة أكثر قوة -
حادث مأساوي.. قتل رضيعه بحركة سيارة "عادية جدًّا" -
تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هاتف مايكروسوفت ذي "الشاشتين" -
رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة -
3 أيام تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 44.74 دولار للبرميل

Print
النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 44.74 دولار للبرميل النفط يرتفع و"برنت" يصل إلى 44.74 دولار للبرميل
بعد بيانات غير متوقعة حول مخزونات الخام الأمريكية

النفط يرتفع و

ارتفعت النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام الأمريكية.

صعد خام "برنت" بنسبة 0.7 % إلى 44.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش.

ووفق رويترز، صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6 % إلى 41.96 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري، إلى 520 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بين "أم حمام" و"السكرية".. شاهد وفرة "تمور عنيزة" تضبط أسعارها

بين "أم حمام" و"السكرية".. شاهد وفرة "تمور عنيزة" تضبط أسعارها

بين "أم حمام" و"السكرية".. شاهد وفرة "تمور عنيزة" تضبط أسعارها

بين "أم حمام" و"السكرية".. شاهد وفرة "تمور عنيزة" تضبط أسعارها

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 8/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 8/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/8/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 7/8/2020

شبكة عيون الإخبارية